Ateliers Justice, « scène de crime », prévention routière et lutte contre les addictions, Tribunal judiciaire d’Albi, Albi

Informations pratiques

Ateliers Justice, « scène de crime », prévention routière et lutte contre les addictions Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire d’Albi Tarn

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le tribunal judiciaire d’Albi ouvre son cloître pour proposer différents ateliers :

-un atelier Justice avec une visite guidée de la salle des assises et présentation du système judiciaire français par les chefs de juridiction;

-un atelier scène de crime animé par la cellule d’identification criminelle de la gendarmerie;

– un atelier de prévention aux conduites addictives proposé par la police nationale ainsi qu’une démonstration de la brigade cynophile;

– un atelier de sensibilisation aux principaux risques routiers via des défis interactifs mené par la prévention routière.

Les ateliers de prévention aux conduites addictives et de sensibilisation aux principaux risques routiers seront en accès libre et proposés tout au long de la journée.

L’atelier Justice se tiendra à 15h45.

S’agissant de l’atelier scène de crime qui se déroulera dans une salle d’audience avec un nombre de places limité à 50, 3 ateliers seront proposés : de 10h00 à 11h30 / de 14h00 à 15h30 / de 15h30 à 17h00

Il est demandé aux personnes intéressées par l’atelier ‘scène de crime » de s’inscrire par mail à l’adresse suivante : evenements.tj-albi@justice.fr afin de réserver un créneau en indiquant le nombre et le nom de l’ensemble des participants et l’heure du créneau choisi. Un mail de confirmation sera envoyé afin de confirmer la bonne prise en compte de la demande. Les inscriptions seront ouvertes du 01/09 au 17/09.

Les personnes non inscrites ne pourront être acceptées pour assister à l’atelier qu’en fonction des places disponibles restantes.

Tribunal judiciaire d’Albi Place du palais, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evenements.tj-albi@justice.fr »}] [{« link »: « mailto:evenements.tj-albi@justice.fr »}] Le tribunal judiciaire d’Albi est situé depuis la Révolution française dans l’ancien couvent des Pères Carmes. Situé en centre ville, avec de nombreux parkings et arrêts de bus à proximité. Le tribunal est à 11 minutes à pied de la gare SNCF.

Le tribunal judiciaire d’Albi ouvre son cloître pour accueillir différents ateliers :

©tribunal judiciaire d’Albi