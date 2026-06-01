Ateliers : « Le petit archéologue » sur le site gallo-romain du Thovey Dimanche 14 juin, 14h00 Site gallo-romain du Thovey Haute-Savoie

Participation de 4 € jusqu’à 6 ans, 6 € au-delà. pour l’ensemble des ateliers. Tout le matériel est fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Dans le cadre des portes ouvertes du site gallo-romain du Thovey, à chacun son rythme On peut tout aussi bien profiter d’une visite guidée adaptée que des activités à destination des plus jeunes (dès 4 ans)

Ateliers : « Le petit archéologue » de 14 h à 18 h :

Début du dernier atelier à 16 h 45 (prévoir minimum 1 h).

4 € jusqu’à 6 ans, 6 € au-delà :

initiation à la fouille à partir de 7 ans

initiation à la mosaïque dès 4 ans

jeux romains dont le loculus archimedius (tangram d’Archimède) ou les latroncules

possibilité évidemment de réaliser plusieurs des activités proposées.

remise d’un diplôme aux participants.

Boutique et buvette

D’autres surprises vous attendent au musée archéologique de Viuz-Faverges !

Site gallo-romain du Thovey Impasse des Thermes 74210 FAVERGES Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/MuseeArcheoViuzFaverges;https://www.instagram.com/archeo_viuz74 Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d’un hectare situé à l’écart du vicus de Casuaria dont les thermes sont classés Monument Historique (arrêté du 22 décembre 1992).

Il se compose d’une cour rectangulaire (60 m x 40 m) entourée d’un portique et flanquée au nord et au sud de deux ailes de bâtiments.

Seule l’aile nord est aujourd’hui visible et a fait l’objet de fouilles programmées les étés entre 1981 et 1999 auxquelles ont participé des locaux, des piémontais et des américains.

La partie ouest correspond à des thermes de grandes dimensions, la partie est à l’habitat. Ils sont séparés par un passage fermé du côté cour par une porte cochère.

Construit vers 50, le site a été incendié vers 270.

Le matériel découvert est exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges. En voiture, possibilité de se garer sur place.

En car, Ligne Y51 arrêt La Soierie puis à pied via la rue des Fabriques puis la route du Thovey ou la route de Cons puis la rue du Bief et la route du Thovey.

Accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

_**Dans le cadre des portes ouvertes du site gallo-romain du Thovey, à chacun son rythme On peut tout aussi bien profiter d’une visite guidée adaptée que des activités à destination des plus jeunes 4…

© Amis de Viuz-Faverges – A. Klein, R. Schindler, J.J. Rosay