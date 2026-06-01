Visites guidées du site gallo-romain du Thovey, Site gallo-romain du Thovey, Faverges-Seythenex

Visites guidées du site gallo-romain du Thovey Dimanche 14 juin, 14h00 Site gallo-romain du Thovey Haute-Savoie

Les visites guidées sont gratuites. Nous nous efforçons d’adapter les visites à tous les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d’un hectare situé à l’écart du vicus de Casuaria.

Il se compose d’une cour rectangulaire (60 m x 40 m) entourée d’un portique et flanquée au nord et au sud de deux ailes de bâtiments.

Seule l’aile nord est aujourd’hui visible et a fait l’objet de fouilles programmées les étés entre 1981 et 1999 auxquelles ont participé des locaux, des piémontais et des américains.

La partie ouest correspond à des thermes de grandes dimensions, la partie est à l’habitat. Elles sont séparées par un passage fermé du côté cour par une porte cochère.

Construit vers 50, le site a été incendié vers 270.

Le matériel découvert est exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges.

– Visites guidées gratuites à ⏰ 14 h, 15 h 30 et 17 h ⏰ : Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc du Musée Archéologique de Viuz-Faverges vous proposent de remonter le temps en présentant la vie et l’organisation de cette villa classée Monuments Historiques. Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de sa préservation.

– Court diaporama

– Possibilité pour les enfants de réaliser des ateliers : « Le petit archéologue »

– Buvette et Boutique

Site gallo-romain du Thovey Impasse des Thermes 74210 FAVERGES Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/MuseeArcheoViuzFaverges;https://www.instagram.com/archeo_viuz74 Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d’un hectare situé à l’écart du vicus de Casuaria dont les thermes sont classés Monument Historique (arrêté du 22 décembre 1992).

Il se compose d’une cour rectangulaire (60 m x 40 m) entourée d’un portique et flanquée au nord et au sud de deux ailes de bâtiments.

Seule l’aile nord est aujourd’hui visible et a fait l’objet de fouilles programmées les étés entre 1981 et 1999 auxquelles ont participé des locaux, des piémontais et des américains.

La partie ouest correspond à des thermes de grandes dimensions, la partie est à l’habitat. Ils sont séparés par un passage fermé du côté cour par une porte cochère.

Construit vers 50, le site a été incendié vers 270.

Le matériel découvert est exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges. En voiture, possibilité de se garer sur place.

En car, Ligne Y51 arrêt La Soierie puis à pied via la rue des Fabriques puis la route du Thovey ou la route de Cons puis la rue du Bief et la route du Thovey.

Accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d’un hectare situé à l’écart du vicus de Casuaria.

© Amis de Viuz-Faverges – Arnanud Klein