Visite du Musée Archéologique de Viuz-Faverges, Musée archéologique de Viuz-Faverges, Faverges-Seythenex

Visite du Musée Archéologique de Viuz-Faverges 13 et 14 juin Musée archéologique de Viuz-Faverges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Musée de site constitué de trois salles : ses collections proviennent de découvertes anciennes, de fouilles et prospections plus récentes dans la région.

Les objets présentés, du plus banal au plus sophistiqués, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine du Néolithique au 18e siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron en sont le témoignage.

Si le Néolithique, les âges du bronze et du fer ou le Moyen Âge y sont représentés, c’est la période gallo-romaine qui est largement prédominante grâce à un abondant matériel découvert sur les sites du sanctuaire, du vicus et de la villa (mansio) gallo-romaine du Thovey, entre autres.

Vous pourez combiner cette année à votre guise visites libre et / ou visite thématique

Visites thématiques avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.

le samedi à 14h, 15h30 et 17h… accès à la crypte archéologique

accès à la crypte archéologique le dimanche à 15h et 16h30 ce qui vous laissera le loisir de vous rendre aussi sur le site de fouilles du Thovey pour des visites et des activités ludiques.

Les plus jeunes pourront demander un livret d’activités.

Nouveautés :

ne manquez pas notre vitrine interactive : les monnaies du Trésor de Viuz-Faverges

et immergez-vous à 360 ° au cœur de Pompéi au moment de l’éruption du Vésuve en 79 de notre ère durant 8 minutes grâce au prêt de casques de réalité virtuelle par la Micro-Folie de Faverges-Seythenex

Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une attention particulière est portée aux enfants, aux personnes déficientes visuelles, auditives ou psychiques. N’hésitez pas à demander à l’un des bénévoles et au Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc qui sera à votre disposition dans les salles du musée.

Musée archéologique de Viuz-Faverges Route de Viuz, 74210 Faverges-Seythenex, France Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33450324599 https://www.archeoviuz.fr Le musée de site est constitué de trois salles présentant un abondant matériel provenant de découvertes anciennes, de fouilles et prospections récentes dans la région. Ces objets, du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine, du Néolithique au XVIIIe siècle, dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron en sont le témoignage. La période gallo-romaine est la plus représentée grâce aux découvertes faites sur les sites du sanctuaire, du vicus et de la villa du Thovey.

Musée de site constitué de trois salles : ses collections proviennent de découvertes anciennes, de fouilles et prospections plus récentes dans la région.

© Amis de Viuz-Faverges – Célestine David, Olivier Lempereur