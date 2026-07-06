Ateliers linguistiques Jardin des langues – bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

Informations pratiques

Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un agenda d’événements dédiés à la découverte de différentes langues.

Atelier de langue Ukrainienne

Mardi 29 septembre de 17h à 19h, venez découvrir la langue Ukrainienne avec le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France. Atelier ouvert à 30 personnes, à partir de 12 ans (ados autonomes). Dans notre auditorium, au 5e étage accessible par ascenseur. Inscriptions auprès de la bibliothèque Buffon, par téléphone ou sur place.

Atelier de langue Japonaise

Le mardi 13 octobre, de 17h45 à 18h45, venez découvrir la langue et la culture japonaises, avec la Maison de la Culture du Japon. Atelier ouvert à 80 personnes, à partir de 8 ans (lecture nécessaire). Dans notre auditorium, au 5e étage accessible par ascenseur. Inscriptions auprès de la bibliothèque Buffon, par téléphone ou sur place.

Un 3e atelier pourrait être annoncé (mises à jour à venir)

Ne manquez pas la clôture du festival ! Vendredi 16 octobre, de 19h à 21h, pour clôturer ce festival en beauté, le FICEP et les bibliothèques pôles de langues de la ville de Paris vous proposent une soirée polyglotte.

Venez pratiquer les langues du monde entier autour d’un verre, et contribuez au buffet participatif avec vos spécialités culinaires !

Plus d’informations : ICI

Et pour les enfants… La bibliothèque Buffon propose une heure du conte multilingue le samedi 3 octobre à 10h30, à partir de 2 ans (voir les informations ICI).

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La bibliothèque Buffon propose aussi un English Club !

Dans le cadre du festival « Jardin des langues » en partenariat avec le FICEP, la bibliothèque Buffon accueille plusieurs ateliers de découverte des langues et cultures

Du samedi 26 septembre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

gratuit

Inscriptions auprès de la bibliothèque Buffon, par téléphone ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



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