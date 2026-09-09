Ateliers Linogravure / 2026-2027, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Ateliers Linogravure / 2026-2027 16 septembre 2026 – 28 juillet 2027 Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Réservation obligatoire via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2027-07-28T15:30:00+02:00 – 2027-07-28T17:30:00+02:00

Après une courte introduction, gravez votre motif (ou un modèle fourni) sur une plaque de gomme vinyle. Imprimez ensuite votre motif sur le support de votre choix : chaussettes, papiers, tissu (information à renseigner au moment du paiement).

Repartez avec votre création unique et votre plaque gravée. Vous ne savez pas dessiner ? Pas de panique, Zoé vous propose des modèles à décalquer.

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Découvrez la linogravure avec Zoé Andrieux