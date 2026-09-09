UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Ateliers Linogravure / 2026-2027, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

mercredi 16 septembre 2026 · Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux · Bordeaux

Ateliers Linogravure / 2026-2027, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 28 juillet 2027
Lieu
Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux
Adresse
280 cours de la somme 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Réservation obligatoire via HelloAsso

Ateliers Linogravure / 2026-2027 16 septembre 2026 – 28 juillet 2027 Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde

Réservation obligatoire via HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:30:00+02:00 – 2026-09-16T17:30:00+02:00
Fin : 2027-07-28T15:30:00+02:00 – 2027-07-28T17:30:00+02:00

Après une courte introduction, gravez votre motif (ou un modèle fourni) sur une plaque de gomme vinyle. Imprimez ensuite votre motif sur le support de votre choix : chaussettes, papiers, tissu (information à renseigner au moment du paiement).
Repartez avec votre création unique et votre plaque gravée. Vous ne savez pas dessiner ? Pas de panique, Zoé vous propose des modèles à décalquer.

Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/atelier-linogravure-fabrication-de-tampon-2 »}]
Découvrez la linogravure avec Zoé Andrieux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)