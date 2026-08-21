Ateliers manuels et jeux en continu, Archives départementales De La Haute-Saône, Vesoul

Informations pratiques

Ateliers manuels et jeux en continu 19 et 20 septembre Archives départementales De La Haute-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fabrique ton sceau, dessine ton blason, viens faire une partie de jeu de l’oie et de time line sur la Haute-Saône. Une plongée dans l’histoire grâce à des activités manuelles et ludiques, disponibles en continu !

Archives départementales De La Haute-Saône 14a Rue Miroudot Saint-Ferjeux, 70000 Vesoul, France Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384957630 http://archives.haute-saone.fr/

Fabrique ton sceau, dessine ton blason, viens faire une partie de jeu de l’oie et de time line sur la Haute-Saône. Une plongée dans l’histoire grâce à des activités manuelles et ludiques, en continu…

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