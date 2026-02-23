Ateliers numériques D’CLIC Chartres

Ateliers numériques D’CLIC

7 Rue Gabriel Péri Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-17 14:00:00

fin : 2026-03-19 16:00:00

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-19

D’CLIC, l’espace public numérique du département organise plusieurs ateliers numériques en mars.

Ces ateliers visent à accompagner et sensibiliser différents publics aux enjeux et outils numériques. Ils sont gratuits et ouverts à tous, sous réserve d’une inscription préalable. Pensez à vous inscrire rapidement, car les places sont limitées et les ateliers sont rapidement complets. Les conseillers numériques du département vous proposent des ateliers collectifs gratuits ainsi que des rendez-vous individuels. En dehors des ateliers, l’espace numérique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et uniquement sur rendez-vous du mardi au jeudi de 14h à 17h. .

7 Rue Gabriel Péri Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 20 10 06 conseillers-numeriques@eurelien.fr

English :

D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing several digital workshops in March.

