Ateliers Numériques Lapalisse
Ateliers Numériques Lapalisse vendredi 26 juin 2026.
Lapalisse
Ateliers Numériques
2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Des ateliers gratuits proposés par Orange pour utiliser le numérique en toute confiance, se protéger et s’adapter aux évolutions technologiques.
Places limitées, inscriptions obligatoire auprès de l’accueil France Service
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2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 17
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English :
Free workshops offered by Orange to help you use digital technology with confidence, protect yourself, and adapt to technological changes.
Space is limited; registration is required at the France Service reception desk.
L’événement Ateliers Numériques Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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