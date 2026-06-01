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Ateliers Numériques Lapalisse

Ateliers Numériques Lapalisse vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 2 boulevard de l’Hotel de Ville

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Lapalisse

Ateliers Numériques

2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Des ateliers gratuits proposés par Orange pour utiliser le numérique en toute confiance, se protéger et s’adapter aux évolutions technologiques.
Places limitées, inscriptions obligatoire auprès de l’accueil France Service
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2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 17 

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English :

Free workshops offered by Orange to help you use digital technology with confidence, protect yourself, and adapt to technological changes.
Space is limited; registration is required at the France Service reception desk.

L’événement Ateliers Numériques Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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