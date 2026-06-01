Lapalisse

Ateliers Numériques

2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Des ateliers gratuits proposés par Orange pour utiliser le numérique en toute confiance, se protéger et s’adapter aux évolutions technologiques.

Places limitées, inscriptions obligatoire auprès de l’accueil France Service

.

2 boulevard de l’Hotel de Ville Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free workshops offered by Orange to help you use digital technology with confidence, protect yourself, and adapt to technological changes.

Space is limited; registration is required at the France Service reception desk.

L’événement Ateliers Numériques Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse