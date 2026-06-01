Ateliers oenosensoriels, Domaine Plein Pagnier, Mazan

Ateliers oenosensoriels 5 et 6 juin Domaine Plein Pagnier Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers une expérience immersive et ludique autour des saisons du vin.

Apprenez à reconnaître les arômes, les textures et les saveurs qui révèlent toute la richesse de nos cuvées.

Un véritable voyage des sens, à la découverte de ce que chaque saison apporte à la vigne, au vin et à votre palais.

Domaine Plein Pagnier 2033 La Venue de Mormoiron 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 69 75 66 http://www.plein-pagnier.com http://www.facebook.com/PleinPagnier/?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 0676129932 »}, {« type »: « email », « value »: « terresdedouard@gmail.com »}]

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