ATELIERS PEINTURE – Marie Gonnord / Collectif Sophie Marteau, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

ATELIERS PEINTURE – Marie Gonnord / Collectif Sophie Marteau 20 – 22 avril Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Gratuit sur inscription par mail : benevole.arto@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Le Collectif Sophie Marteau c’est l’histoire d’une rencontre, à l’occasion du festival d’Aurillac, de 12 scénographes, plasticien·ne·s, graphistes et constructeur·rice·s, décidant de mêler leurs talents et envies artistiques pour créer des univers magiques, conviviaux et colorés. Un tricératops mécanique, des animaux discos, une forêt fluorescente en pleine cité, leur volonté : de faire rêver !

Nous avons proposé à Marie Gonnord d’imaginer une scénographie mobile. Pour terminer ce chantier, elle animera des ateliers pendant les vacances scolaires pour coloriser des animaux imaginaires !

+ D’infos ici !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « benevole.arto@gmail.com »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/ateliers-peinture/ »}]

Scénographie tropicale Atelier peinture

© Marie Gonnord