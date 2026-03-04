CINE JEUNE PUBLIC, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

CINE JEUNE PUBLIC Jeudi 5 mars, 15h30 Cinéma L’Autan Haute-Garonne

(A partir de 6 ans)

Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables : il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque, enfile sa cape et s’élance dans le ciel pour aider : il est devenu un chien fantastique ! Biscuit a désormais deux passions : manger des tacos et sauver le monde. Mais Pudding, le chat du voisin, lui aussi doté de super-pouvoirs, rêve de faire régner les chats sur l’univers. Danny et Biscuit devront prouver qu’ensemble, rien ne peut les arrêter !

Biscuit le chien fantastique, un film de Shea Wageman