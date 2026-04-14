Regards sur le handicap, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne
Regards sur le handicap, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne jeudi 16 avril 2026.
Regards sur le handicap Jeudi 16 avril, 14h00 Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Vous avez un enfant ou un adolescent ayant des besoins particuliers ? Ou en situation de handicap ? Venez partager et échanger avec nous.
Association Regards – Maison Communale de la Solidarité 18 place Marnac Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0781851571 »}]
Vous avez un enfant ou un adolescent ayant des besoins particuliers ? Ou en situation de handicap ? Venez partager et échanger avec nous.
regards
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- COUP DE COEUR AFCAE, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne 14 avril 2026
- JE SUIS INVISIBLE – Quasar/Quasar, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne 16 avril 2026
- Stage loisirs 6-12 ans « Cirq’cabaret » 20-24 avril 2026, Salle municipale de la Ferme de 50, Ramonville-Saint-Agne 20 avril 2026
- ATELIERS PEINTURE – Marie Gonnord / Collectif Sophie Marteau, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne 20 avril 2026
- FESTIVAL CINEMINOTS, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne 22 avril 2026