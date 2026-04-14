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Regards sur le handicap, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne

Regards sur le handicap, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne

Regards sur le handicap, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Association Regards - Maison Communale de la Solidarité

Adresse : 18 place Marnac

Ville : 31520 Ramonville-Saint-Agne

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Regards sur le handicap Jeudi 16 avril, 14h00 Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Vous avez un enfant ou un adolescent ayant des besoins particuliers ? Ou en situation de handicap ? Venez partager et échanger avec nous.

Association Regards – Maison Communale de la Solidarité 18 place Marnac Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0781851571 »}]
Vous avez un enfant ou un adolescent ayant des besoins particuliers ? Ou en situation de handicap ? Venez partager et échanger avec nous.

regards

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