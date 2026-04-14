JE SUIS INVISIBLE – Quasar/Quasar, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

JE SUIS INVISIBLE – Quasar/Quasar Jeudi 16 avril, 19h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Ça part tout petit, comme ça, mine de rien. C’est les rues de d’habitude : les murs en crépis, les quelques canettes au sol, la fenêtre de chez Nicole… C’est le trajet quotidien, celui qu’on connaît par cœur, vous voyez ? Mais est-ce qu’on le connaît vraiment ?

Parce qu’il semblerait qu’Eric ait encore des choses à découvrir… Il semblerait qu’il y ait des liens à tisser, des questions à soulever. Et que les histoires de ces rues, grandes et petites, soient aussi les nôtres.

En résidence au Kiwi, la compagnie Quasar/Quasar se déploiera in situ. Je suis invisible se réinvente dans chaque commune, grâce à un temps de recherche et de réécriture. De l’exploration de la ville à celle de la vie, embarquez pour un voyage invitant à regarder Ramonville d’un nouvel œil !

+ d’infos ici !

Le Kawa sera ouvert, buvette et grignotage au Kiwi !

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/je-suis-invisible/ »}]

Exploration de l’ordinaire – Spectacle en déambulation Théâtre déambulation

© Dominique Trillaud