Stage loisirs 6-12 ans « Cirq’cabaret » 20-24 avril 2026 20 – 24 avril Salle municipale de la Ferme de 50 Haute-Garonne

De 120€ à 249€ selon quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T08:30:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T08:30:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Du cirque, des numéros et de la verdure ! Quel beau programme printaniers.

Tu pourras t’initier à différents arts du cirque et parfaire ton jeu d’acteur·ice.

Au programme : jonglage (foulard, anneaux, balles, massues, diabolo, bolas,bâtons « fleur »), acrobatie (seul·e et à plusieurs), équilibre sur agrès (boule, pédalettes, échasses, rouleaux américains), jeux théâtraux et magie ! Des ateliers encadrés mais aussi des temps de pratique libre (chaque fois que possible) pour vous laisser à toi et tes ami·es un max de temps pour créer et préparer un numéro.

Pour des vacances complètes d’autres activités seront proposées, comme la cuisine, et des espaces libres seront à ta disposition (lecture, dessin, jeux de société, matériel sportif). Si tu as également des idées, n’hésite pas à venir en parler, on verra comment les mettre en place.

Salle municipale de la Ferme de 50 chemin de mange pommes 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://sensactifs.org/activite/cirqcabaret/ »}]

Réveillez votre créativité à travers les arts du cirque et profitez de cette jolie salle de la ferme de 50 pour vous prêtez au jeu d’artiste ! cirque enfants

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