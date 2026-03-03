Stages de tissu aérien vacances de printemps 2026, Gymnase escalade Karben, Ramonville-Saint-Agne

Stages de tissu aérien vacances de printemps 2026 27 et 29 avril Gymnase escalade Karben Haute-Garonne

stage enfants – ados : 35€/pers ; stage famille : 72€/famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T10:00:00+02:00 – 2026-04-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:30:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Le tissu aérien kézako ? C’est évoluer sur deux pans de tissu suspendus, monter, s’enrouler, tricoter des nœuds sur son corps, faire des chutes et des glissés …

C’est une pratique physique et artistique où se mêlent esthétique, technicité, persévérance, confiance en soi et entraide !

7-10 ans : lundi 27 avril de 10h à 12h30

11-15 ans : lundi 27 avril de 13h45 à 16h15

en famille ! mecredi 29 avril de 14h30 à 17h

Gymnase escalade Karben pont de Zuera, 31520 Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://sensactifs.org/activites/sport/ »}]

Un stage pour les 7-10 ans, un stage pour les 11-15 ans et un stage de découverte en famille !