FESTIVAL CINEMINOTS, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CINEMINOTS 22 avril – 3 mai Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Résumé :

(A partir de 8 ans)

Quatre graines de pissenlit rescapées d’explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s’être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d’un sol propice à la survie de leur espèce.

Bande-annonce :

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Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Planu00e8tes (Planu00e8tes Bande-annonce VF). Planu00e8tes, un film de Momoko Seto », « html »: «

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Planètes, un film de Momoko Seto