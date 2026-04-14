CINE JEUNE PUBLIC, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

CINE JEUNE PUBLIC 18 et 19 avril Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T15:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Résumé :

(A partir de 6 ans)

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien : sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot : pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille !

Bande-annonce :

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Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Walter Lapin (Walter Lapin Bande-annonce VF). Walter Lapin, un film de Caroline Origer », « html »: «

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Walter Lapin, un film de Caroline Origer