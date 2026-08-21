Ateliers philo pour enfants et ados, Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Ateliers philo pour enfants et ados Samedi 3 octobre, 10h00, 11h30 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Réservation conseillée. De 8 à 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

On dit toujours que la Méditerranée est la mère de toutes les philosophies. Parti de Grèce, cet héritage qui questionne le monde s’est enrichi grâce aux Latins, aux Syriens, aux Arabes et a traversé les siècles pour parvenir jusqu’à nous.

Les nuits des bibliothèques donne une belle occasion aux enfants de prendre le relais pour interroger de grandes questions universelles que tous les humains se posent à un moment de leur existence : qu’est-ce que le bonheur ? qu’est-ce qu’une bonne vie ?

Atelier 8-11 ans – 10h-11h – « C’est quoi le bonheur ? »

Et si vous nous aidiez à réfléchir à cette grande question pour laquelle même les adultes n’ont pas toutes les réponses. Venez nous rejoindre à l’atelier philo le temps d’une discussion animée pour partager vos pensées et réfléchir à ce qui compte vraiment pour chacun d’entre nous.

Atelier 12-14 ans – 11h30-12h30 – « Faut-il réaliser tous ses désirs pour avoir une bonne vie ? »

Que répondre à cette grande question si ce n’est en y réfléchissant à plusieurs. Venez nous rejoindre à l’atelier philo le temps d’une discussion animée pour partager vos pensées et réfléchir à ce qui compte vraiment pour chacun d’entre nous.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

L’atelier philo crée un espace singulier pour se questionner individuellement et collectivement, écouter ses pairs dans leurs différences, partager leurs pensées et s’enrichir les uns les autres.

© SEVE