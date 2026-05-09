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Ateliers poésie Place du Lieutenant Georges Morel Grasse

Ateliers poésie Place du Lieutenant Georges Morel Grasse samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place du Lieutenant Georges Morel

Adresse : Médiathèque Charles Nègre

Ville : 06130 Grasse

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Grasse

Ateliers poésie

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23

Thème du mois de mai Là où je suis né
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Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30  bibliotheque@ville-grasse.fr

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English :

May theme: Where I was born

L’événement Ateliers poésie Grasse a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Grasse Tourisme

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