Ateliers poésie Place du Lieutenant Georges Morel Grasse

Grasse

Ateliers poésie

Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23

Thème du mois de mai Là où je suis né

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Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr

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English :

May theme: Where I was born

L’événement Ateliers poésie Grasse a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Grasse Tourisme