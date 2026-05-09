Ateliers poésie Place du Lieutenant Georges Morel Grasse
Ateliers poésie Place du Lieutenant Georges Morel Grasse samedi 9 mai 2026.
Grasse
Ateliers poésie
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23
Thème du mois de mai Là où je suis né
.
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr
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English :
May theme: Where I was born
L’événement Ateliers poésie Grasse a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Grasse Tourisme
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