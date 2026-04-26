Ateliers « Portrait-miroir » et « Lettre à une toile » Maison de la Conversation Paris
Ateliers « Portrait-miroir » et « Lettre à une toile » Maison de la Conversation Paris samedi 16 mai 2026.
Atelier « Portrait-miroir »
Chaque visiteur peint le portrait d’un autre (ami ou inconnu) sur de petits formats fournis. Les créations sont exposées sur un mur dédié pendant toute la durée de l’exposition.
Atelier « Lettre à une toile »
Temps calme et émouvant où chaque visiteur écrit une lettre anonyme ou signée à la femme
représentée sur une toile, à lui-même ou à quelqu’un qu’il aime.
Date
Samedi 16 mai
Horaires
16h – 18h
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
EXPO DE MAI – Des femmes noires peintes par une femme noire pour que tout le monde se souvienne qu’elles ont toujours été là.
Le samedi 16 mai 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/ateliers-portrait-miroir-et-lettre-a-une-toile-tickets-1988182209509?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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