Atelier « Portrait-miroir »

Chaque visiteur peint le portrait d’un autre (ami ou inconnu) sur de petits formats fournis. Les créations sont exposées sur un mur dédié pendant toute la durée de l’exposition.

Atelier « Lettre à une toile »

Temps calme et émouvant où chaque visiteur écrit une lettre anonyme ou signée à la femme

représentée sur une toile, à lui-même ou à quelqu’un qu’il aime.

Date

Samedi 16 mai

Horaires

16h – 18h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

EXPO DE MAI – Des femmes noires peintes par une femme noire pour que tout le monde se souvienne qu’elles ont toujours été là.

Le samedi 16 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T16:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/ateliers-portrait-miroir-et-lettre-a-une-toile-tickets-1988182209509?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

