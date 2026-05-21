Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS mardi 26 mai 2026.
Cette exposition sera élaborée en 3 partie :
– Les salles de cinéma dans le 11e (disparues, actuelles et en projet),
– Les lieux de tournage dans le 11e,
– Vitrine avec objets (programmes, bobines de film, accessoires…).
Informations auprès du secrétariat : 01 43 79 25 54 – contact@mercoeur.asso.fr
En parallèle du jeu de piste, la commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Léon Blum-Folie Régnault présentera une exposition sur le thème du cinéma.
Du mardi 26 mai 2026 au lundi 08 juin 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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