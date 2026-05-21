Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Cette exposition sera élaborée en 3 partie :

– Les salles de cinéma dans le 11e (disparues, actuelles et en projet),

– Les lieux de tournage dans le 11e,

– Vitrine avec objets (programmes, bobines de film, accessoires…).

Informations auprès du secrétariat : 01 43 79 25 54 – contact@mercoeur.asso.fr

En parallèle du jeu de piste, la commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Léon Blum-Folie Régnault présentera une exposition sur le thème du cinéma.

Du mardi 26 mai 2026 au lundi 08 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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