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Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Exposition le cinéma dans le 11ème. Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS mardi 26 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : <p><br></p>

Cette exposition sera élaborée en 3 partie :

– Les salles de cinéma dans le 11e (disparues, actuelles et en projet),

– Les lieux de tournage dans le 11e,

– Vitrine avec objets (programmes, bobines de film, accessoires…).

Informations auprès du secrétariat : 01 43 79 25 54 – contact@mercoeur.asso.fr

En parallèle du jeu de piste, la commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Léon Blum-Folie Régnault présentera une exposition sur le thème du cinéma.
Du mardi 26 mai 2026 au lundi 08 juin 2026 :
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-09T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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