Ateliers portraits, Musée Fayet, Béziers

Informations pratiques

Ateliers portraits 19 et 20 septembre Musée Fayet Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion de cet atelier, faites-vous tirer le portrait dans le jardin du musée selon la technique de la chambre photographique. Accompagnés par les membres de La Spire, collectif artistique dédié à la création et à la transmission des pratiques artistiques contemporaines, vous développerez ensuite vous-même votre portrait en noir et blanc.

Atelier proposé le samedi et le dimanche à 11h et à 14h.

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean – Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Déployé au deuxième étage dans une nouvelle scénographie, le nouveau parcours permanent intitulé Collections s’articule autour de trois thématiques : Béziers antique, dessins inédits (dépôt du Centre National des Arts Plastiques – CNAP) d’Hippolyte Boussac (1846-1942) et chefs-d’œuvre de la peinture européenne du XVIe au XXe siècle. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

ATELIER PORTRAITS

© Collection des Musées de Béziers