Ateliers pour enfants de création de bombes à graines sur la Parcelle La Parcelle Paris
Ateliers pour enfants de création de bombes à graines sur la Parcelle La Parcelle Paris samedi 20 juin 2026.
Au programme
Lors de cet atelier animé par Vergers Urbains, les enfants, accompagnés de leurs parents, fabriqueront leurs propres bombes à graines à partir de terre et de graines de fleurs.
Cette activité ludique, inspirée des techniques de jardinage naturel, permet de découvrir une manière simple et amusante de semer des fleurs tout en sensibilisant à la biodiversité.
À propos de la Parcelle
Porté par le19M, la Parcelle est un jardin à vocation culturelle, un lieu du temps retrouvé où, les week-ends, petits et grands, familles et habitants des quartiers alentours, sont invités à prendre le temps, à flâner et à se retrouver. Envisagée telle une parenthèse porte d’Aubervilliers, la Parcelle comporte une aire de jeux, une serre, une ferme florale et un potager pédagogique.
Une petite halle, la Cabane, accueille également la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS, un dispositif gratuit d’accueil parents/enfants, propice à l’éveil des tous petits les samedis et dimanches.
Les samedis, les enfants dès l’âge de 5 ans sont invités à participer à des ateliers créatifs et pédagogiques pensés avec l’association Vergers Urbains.
À propos de Vergers Urbains
Créée en 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris, Vergers Urbains est une association qui a vocation à rendre la ville comestible en impliquant les citadins dans ses projets et par un large éventail de modes d’action. Rues, trottoirs, pieds d’immeuble, toits, friches, balcons : au-delà de simples ornements, leur objectif est de valoriser ces espaces verts en les rendant comestibles, à travers une appropriation collective et non exclusive par les résidents.
Cet atelier gratuit invite les enfants à fabriquer des bombes à graines à partir de terre et de graines de fleurs, afin de découvrir une manière ludique de favoriser la biodiversité.
Le samedi 18 juillet 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 18 juillet 2026
de 14h00 à 15h30
Le samedi 04 juillet 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 04 juillet 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00
La Parcelle 22, place Skanderbeg 75019 Entrée par le rond-point de la Porte d’AubervilliersParis
https://www.le19m.com https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/ https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/
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