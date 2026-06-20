Ateliers pour enfants de création de bombes à graines sur la Parcelle La Parcelle Paris samedi 20 juin 2026.

Au programme

Lors de cet atelier animé par Vergers Urbains, les enfants, accompagnés de leurs parents, fabriqueront leurs propres bombes à graines à partir de terre et de graines de fleurs.

Cette activité ludique, inspirée des techniques de jardinage naturel, permet de découvrir une manière simple et amusante de semer des fleurs tout en sensibilisant à la biodiversité.

Création de bombes à graines de saison ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

Création de bombes à graines de saison ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

À propos de la Parcelle

Porté par le19M, la Parcelle est un jardin à vocation culturelle, un lieu du temps retrouvé où, les week-ends, petits et grands, familles et habitants des quartiers alentours, sont invités à prendre le temps, à flâner et à se retrouver. Envisagée telle une parenthèse porte d’Aubervilliers, la Parcelle comporte une aire de jeux, une serre, une ferme florale et un potager pédagogique.

Une petite halle, la Cabane, accueille également la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS, un dispositif gratuit d’accueil parents/enfants, propice à l’éveil des tous petits les samedis et dimanches.

Les samedis, les enfants dès l’âge de 5 ans sont invités à participer à des ateliers créatifs et pédagogiques pensés avec l’association Vergers Urbains.

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

L’aire de jeux de la Parcelle ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

La Parcelle, jardin culturel à Porte d’Aubervilliers ; Crédits : © le19M – Nicolas Melemis

À propos de Vergers Urbains

Créée en 2012 dans le 18ème arrondissement de Paris, Vergers Urbains est une association qui a vocation à rendre la ville comestible en impliquant les citadins dans ses projets et par un large éventail de modes d’action. Rues, trottoirs, pieds d’immeuble, toits, friches, balcons : au-delà de simples ornements, leur objectif est de valoriser ces espaces verts en les rendant comestibles, à travers une appropriation collective et non exclusive par les résidents.

Cet atelier gratuit invite les enfants à fabriquer des bombes à graines à partir de terre et de graines de fleurs, afin de découvrir une manière ludique de favoriser la biodiversité.

Le samedi 18 juillet 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 18 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T12:30:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T15:30:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T12:30:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T15:30:00+02:00

La Parcelle 22, place Skanderbeg 75019 Entrée par le rond-point de la Porte d’AubervilliersParis

https://www.le19m.com https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/ https://www.facebook.com/p/La-Parcelle-Jardin-culturel-%C3%A0-ParisAubervilliers-61557647453768/



Afficher la carte du lieu La Parcelle et trouvez le meilleur itinéraire

