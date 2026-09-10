Ateliers pour enfants, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

Informations pratiques

Ateliers pour enfants 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Exposition Recto verso cartes postales des yvelines et collections locales.

Exposition d’appareils photos anciens

Atelier pour les enfants

Visite commentée de l’église

Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre

Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité

Visite commentée, exposition photo et atelier pour enfants

©florence lion