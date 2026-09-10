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Ateliers pour enfants, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Germain · Condé-sur-Vesgre

Ateliers pour enfants, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint Germain
Adresse
30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre
Ville
78113 Condé-sur-Vesgre
Département
Yvelines

Ateliers pour enfants 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Exposition Recto verso cartes postales des yvelines et collections locales.
Exposition d’appareils photos anciens
Atelier pour les enfants
Visite commentée de l’église

Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre
Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité
Visite commentée, exposition photo et atelier pour enfants

©florence lion

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