Ateliers pour enfants, Église Saint Germain, Condé-sur-Vesgre
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint Germain · Condé-sur-Vesgre
Informations pratiques
Ateliers pour enfants 19 et 20 septembre Église Saint Germain Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Exposition Recto verso cartes postales des yvelines et collections locales.
Exposition d’appareils photos anciens
Atelier pour les enfants
Visite commentée de l’église
Église Saint Germain 30 Rue de la Vesgre 78113 Condé-sur-Vesgre Condé-sur-Vesgre 78113 Yvelines Île-de-France 0134870430 Eglise Saint Germain de Condé sur Vesgre
Voûte, boiseries, mobilier, statuaires, vitraux classés à découvrir. parkings à proximité, accueil personnes à mobilité réduite facilité
Visite commentée, exposition photo et atelier pour enfants
©florence lion