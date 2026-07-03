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Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris

samedi 26 septembre 2026 · Un air de famille · Paris

Ateliers Signes avec bébé – Paris 10 Un air de famille Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Un air de famille
Adresse
26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant) + 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.

DES Signes avec Bébé!

ou Communication gestuelle & ÉVEIL CORPOREL

Tout le monde le sait, les tout-petits doivent attendre plus ou moins deux ans avant de pouvoir parler.

Dommage, car ils sentent et comprennent tout! Alors, comment communiquer?

Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, un nouveau langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé.

Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines gestuelles, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.

Papas et frères et sœurs bienvenus!

Atelier bienveillant familial (Parents/Bébé 0-3 ans) Signes avec Bébé:

UN AIR DE FAMILLE
26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON, 75010

Samedi 10h30-11h30

26 septembre

21 novembre

12 décembre

30 janvier

Saison 2026-2027

6 mars

22 mai

19 juin

>> L’Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l’issue de l’atelier.

>> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, balades gestuelles…

Inscriptions: 06 12 96 65 98 ou contact@compagniemaya.com

Places limitées: 8 familles maximum.

Papas et frères et sœurs bienvenus!

Adresses, tarifs et réservations sur: https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ ou www.compagniemaya.com

contact@compagniemaya.com ou 06 12 96 65 98

www.compagniemaya.com

www.facebook.com/compagniemaya75011

Ateliers en famille ludiques et bienveillants Signes avec Bébé (0-3 ans): Communication gestuelle & Éveil corporel, Parentalité positive

Inscription à la séance

2025-2026

www.compagniemaya.com

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)
+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl. Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T11:30:00+02:00

Un air de famille 26 RUE DU CHÂTEAU-LANDON  75010 Paris
http://www.compagniemaya.com +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/?fref=ts https://www.facebook.com/compagniemaya75011/?fref=ts


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