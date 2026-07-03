Ateliers Signes avec bébé – Paris 11 Atelier 77 Paris
samedi 19 septembre 2026 · Atelier 77 · Paris
Informations pratiques
Apprendre à « signer » avec son bébé en joignant le geste à la parole. La communication gestuelle dont le bébé va s’emparer très tôt pour s’exprimer à son tour. A démarrer dès les premiers mois.
Samedi 16h30-17h30
19 septembre
10 octobre
5 décembre
16 janvier
27 février
20 mars
24 avril
29 mai
12 juin
3 juillet
ATELIER 77
77 RUE DE CHARONNE, 75011
Des ateliers dès la naissance !
Les bébés commencent à faire leurs premiers gestes (coucou, bravo…) dès le plus jeune âge. En développant cette gestuelle naturelle, les bébés pourront s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, pleurs et colères. Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, ce langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler son système d’apprentissage et d’accompagner l’émergence dela parole. Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parolegrâce à des comptines, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.
>> L’Atelier Découverte vous initiera de façon ludique aux 20 premiers signes du quotidien de votre Bébé. Une affiche-mémo sera offerte à l’issue de l’atelier.
>> Les Ateliers Comptines gestuelles sont uniquement destinés aux familles ayant déjà participé à un Atelier Découverte et qui souhaitent enrichir leur vocabulaire en signes et leur répertoire de comptines, ballades gestuelles…
Les frères, sœurs et grands-parents sont aussi les bienvenus !
Les ateliers « Signes avec bébé » propose aux parents et aux enfants, de 0 à 3 ans, de découvrir la langue des signes à l’Atelier 77 (Paris 11e).
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)
+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.
Atelier VISIO: 25 € la connexion Public tout-petits et adultes. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T16:30:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00
Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris
https://compagniemaya.com/signes-avec-bebe/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011
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