Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau Place des Arcades Monflanquin
mercredi 22 juillet 2026 · Place des Arcades · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau
Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Guitare, basse, batterie, synthé… expérimentez le jeu collectif, testez la manipulation des sons en Musique assistée par ordinateur (M.A.O.).
Après une initiation rapide aux instruments, vous formez un groupe éphémère. La méthode est adaptée à tous niveaux, novices et curieux sont les bienvenus !
Guitare, basse, batterie, synthé… expérimentez le jeu collectif, testez la manipulation des sons en Musique assistée par ordinateur (M.A.O.).
Après une initiation rapide aux instruments, vous formez un groupe éphémère. La méthode est adaptée à tous niveaux, novices et curieux sont les bienvenus !
L’atelier se déroule sur des créneaux d’une heure de 14h à 15h / de 15h à 16h / de 16h à 17h.
Dès 6 ans, groupes de 6 personnes max.
Ateliers menés par Delphine Audevard et Sylvain Sentenach pour l’Association Concerts au Village.
Un projet soutenu par le dispositif national Vacances culturelles.
Réservation obligatoire. .
Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr
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English : Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau
Guitar, bass, drums, synth… experiment with playing in a group and explore sound manipulation through computer-assisted music (CAM).
After a quick introduction to the instruments, you’ll form a temporary band. The method is suitable for all skill levels—beginners and anyone curious about music are welcome!
L’événement Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coeur de Bastides
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