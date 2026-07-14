Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau Place des Arcades Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

Place des Arcades MJC Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Guitare, basse, batterie, synthé… expérimentez le jeu collectif, testez la manipulation des sons en Musique assistée par ordinateur (M.A.O.).

Après une initiation rapide aux instruments, vous formez un groupe éphémère. La méthode est adaptée à tous niveaux, novices et curieux sont les bienvenus !

Guitare, basse, batterie, synthé… expérimentez le jeu collectif, testez la manipulation des sons en Musique assistée par ordinateur (M.A.O.).

Après une initiation rapide aux instruments, vous formez un groupe éphémère. La méthode est adaptée à tous niveaux, novices et curieux sont les bienvenus !

L’atelier se déroule sur des créneaux d’une heure de 14h à 15h / de 15h à 16h / de 16h à 17h.

Dès 6 ans, groupes de 6 personnes max.

Ateliers menés par Delphine Audevard et Sylvain Sentenach pour l’Association Concerts au Village.

Un projet soutenu par le dispositif national Vacances culturelles.

Réservation obligatoire. .

Place des Arcades MJC Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr

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English : Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau

Guitar, bass, drums, synth… experiment with playing in a group and explore sound manipulation through computer-assisted music (CAM).

After a quick introduction to the instruments, you’ll form a temporary band. The method is suitable for all skill levels—beginners and anyone curious about music are welcome!

L’événement Ateliers-stages de MAO Sous Le Préau Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coeur de Bastides