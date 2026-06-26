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Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé

Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé

Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, France

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Toute la journée, l’association Alter Ego Rennes sera présente pour proposer des activités ludiques autour de l’archéologie, à réaliser en familles, en lien avec l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.Au programme, des ateliers de fabrications d’ex-votos et sur la thématique des plantes.

Le Chronographe Rezé 44400


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