Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé
Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé dimanche 20 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Toute la journée, l’association Alter Ego Rennes sera présente pour proposer des activités ludiques autour de l’archéologie, à réaliser en familles, en lien avec l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.Au programme, des ateliers de fabrications d’ex-votos et sur la thématique des plantes.
Le Chronographe Rezé 44400
Afficher la carte du lieu Le Chronographe et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)
- Heure calme au Chronographe Chronographe (Le) Rezé 27 juin 2026
- Atelier jeunes mamans et bébés Chronographe (Le) Rezé 27 juin 2026
- Portes Ouvertes de Calyps’Atlantic Calyps’Atlantic Rezé 27 juin 2026
- Stage de pratique artistique ado La Bonneterie Rezé 1 juillet 2026
- Les Vendredis de Praud Parc de Praud, Rezé Rezé 3 juillet 2026