Ateliers sur l’archéologie par Alter Ego Rennes Le Chronographe Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Toute la journée, l’association Alter Ego Rennes sera présente pour proposer des activités ludiques autour de l’archéologie, à réaliser en familles, en lien avec l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle.Au programme, des ateliers de fabrications d’ex-votos et sur la thématique des plantes.

Le Chronographe Rezé 44400



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