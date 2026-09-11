Ateliers thématiques : photographies & archives, Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, Marseille

Informations pratiques

Ateliers thématiques : photographies & archives 19 et 20 septembre Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Bouches-du-Rhône

Place limitées, réservation conseillée. Plus d’information par mail à reservationccr@mucem.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CCR ouvrira exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.

A l’occasion du bicentaire de la photographie, l’édition est placée sous le thème « Patrimoine de la photographie », invitant à réfléchir aux enjeux de préservation et de transmission de notre héritage culturel.

Cartes postales, photos de famille, livres illustrés, expositions, presse magazine, mais aussi écrans de téléphone et d’ordinateurs : les images qui nous entourent, d’hier et d’aujourd’hui, ont toutes pour origine l’invention de la photographie il y a deux cents ans.

Au programme :

– Ateliers liés à la photographie et consultations d’archives

Centre de Conservation et de Ressources du Mucem 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 84 35 14 23 https://mucem.org/ Ouvert de 09h à 17h

Tous les jours sauf le samedi et le dimanche

13 000 m2 dont 7 000 m2 de réserves

«Conservation et valorisation des collections: cette double responsabilité est le fondement de l’activité du CCR»

Partez à la découverte des coulisses du Mucem, le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem (CCR) situé dans le quartier de la Belle de Mai et bâti par l’agence d’architecture Corinne Vezzoni et associés.

Écrin plutôt que coffre-fort, contrairement à de classiques réserves de musée, le CCR se décline en quatre espaces ouverts au public : une salle de consultation des objets, une salle de lecture pour la consultation des archives, de la bibliothèque et de la documentation, une salle d’exposition et l’appartement témoin, réserve spécialement aménagée pour la visite. La bibliothèque du Mucem, situé au CCR, offre la possibilité d’emprunter ou de consulter sur place quelque 150 000 livres et revues sur la France, l’Europe et la Méditerranée. 1 rue Clovis Hugues 13003 Marseille

En métro : lignes 1 et 2—arrêt Gare St-Charles

En bus : ligne 49 (arrêt Belle de Mai La Friche) et ligne 56 (arrêt Pôle média ou Archives municipales)

En tramway : T2 – arrêt Longchamp

Autres accès : Gare SNCF Marseille Saint-Charles—Gare routière St-Charles

Plus d’informations sur rtm.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CCR ouvrira exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.

©Marianne Khun