UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marseille

café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

café lecture le Liban Samedi 12 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Autour d’un thé ou d’un café, venez discuter des livres que vous avez aimés sur le thème de l’histoire du Liban .Que ce soit des lectures récentes ou des classiques, d’auteurs renommés ou obscurs, venez nous parler des livres qui vous ont touché, ou profitez simplement des échanges et avis des autres passionnés de lecture.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)