café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
café lecture le Liban Samedi 12 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Autour d’un thé ou d’un café, venez discuter des livres que vous avez aimés sur le thème de l’histoire du Liban .Que ce soit des lectures récentes ou des classiques, d’auteurs renommés ou obscurs, venez nous parler des livres qui vous ont touché, ou profitez simplement des échanges et avis des autres passionnés de lecture.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 9 septembre 2026
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026