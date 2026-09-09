café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

café lecture le Liban Samedi 12 septembre, 10h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Autour d’un thé ou d’un café, venez discuter des livres que vous avez aimés sur le thème de l’histoire du Liban .Que ce soit des lectures récentes ou des classiques, d’auteurs renommés ou obscurs, venez nous parler des livres qui vous ont touché, ou profitez simplement des échanges et avis des autres passionnés de lecture.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth