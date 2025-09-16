Athéna en fête Place du Golhérez Auray

Athéna en fête Place du Golhérez Auray samedi 6 juin 2026.

Athéna en fête

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Spectacles Concerts Animations Ateliers

Tout public

Une saison à célébrer !

Athéna en fête, c’est l’occasion de partager les fruits d’une année de créations, de rencontres et de projets participatifs. Expositions, spectacles, concerts, animations et ateliers rythmeront cette journée conviviale et gratuite, ouverte à toutes et tous.

Temps fort de la fête la restitution du projet Se souvenir des loups, mené avec l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et les lycéens de Benjamin Franklin, qui questionne notre mémoire écologique par le récit et la création.

Côté musique, nous aurons le plaisir d’accueillir l’Orchestre à l’École d’Auray, accompagné par sa marraine de saison, Lia Naviliat Cuncic, qui se produira ensuite en concert avec son quatuor une voix envoûtante, entre jazz, poésie et musiques du monde.

Un moment festif, artistique et citoyen, pour saluer ensemble la fin de saison et déjà rêver à la suivante !

Tout le programme à découvrir au printemps ! .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne

