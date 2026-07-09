ATHX Parc des Expositions Marseille

Informations pratiques

Marseille

ATHX

Samedi 19 septembre 2026. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marseille accueille les ATHX Games, au parc Chanot.

L’ATHX est une compétition de fitness qui dure 2h30 et se déroule sans interruption dans six zones différentes.

Elle comprend un défi unique conçu pour tester tous les aspects de la condition physique et vous pousser à vous dépasser.





Zone d’échauffement

Un espace dédié pour vous échauffer, vous activer et vous préparer à la compétition avant de monter sur la piste ATHX.





Zone de musculation

C’est ici que vous attend le véritable test de force préparez-vous, concentrez-vous et commencez à soulever des poids.





Zone de ravitaillement

Un endroit pour récupérer, vous réhydrater et recharger vos batteries afin d’être prêt pour la suite.





Zone d’endurance

Cet entraînement mettra votre moteur à rude épreuve avec un travail soutenu et intense qui testera votre endurance et votre ténacité.







Zone de récupération

Votre espace pour vous ressourcer et recharger vos batteries, grâce aux dernières technologies de récupération, afin d’être prêt pour le sprint final.







Zone MetCon X

Un entraînement conçu pour mettre votre condition physique fonctionnelle à l’épreuve et tout donner sur le Comp Floor.



Traduit avec DeepL.com (version gratuite) .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marseille is hosting the ATHX Games at Chanot Park.

L’événement ATHX Marseille a été mis à jour le 2026-07-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille