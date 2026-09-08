AGENDA · Nancy
ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy
jeudi 10 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy
Informations pratiques
ATLAS DE L UNIVERS Jeudi 10 septembre, 15h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:15:00+02:00 – 2026-09-10T16:40:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:15:00+02:00 – 2026-09-10T16:40:00+02:00
Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=Y1USJ »}]
Avant-première Cameo Saint Sébastien ATLAS DE L UNIVERS
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- BBC Comedy Club 136 BBC Nancy 8 septembre 2026
- Spectacle, représentation Contes Médiathèque Saint-Pierre Nancy 9 septembre 2026
- Ateliers, stages de loisirs Sirop Philo Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy 9 septembre 2026
- NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy 10 septembre 2026
- Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy 10 septembre 2026