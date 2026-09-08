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AGENDA · Nancy

ATLAS DE L UNIVERS, Cameo Saint Sébastien, Nancy

jeudi 10 septembre 2026 · Cameo Saint Sébastien · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Cameo Saint Sébastien
Adresse
6, rue Leopold-Lallement, Nancy
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle

ATLAS DE L UNIVERS Jeudi 10 septembre, 15h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T15:15:00+02:00 – 2026-09-10T16:40:00+02:00
Fin : 2026-09-10T15:15:00+02:00 – 2026-09-10T16:40:00+02:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=Y1USJ »}]
Avant-première Cameo Saint Sébastien ATLAS DE L UNIVERS

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