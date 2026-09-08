NEW YORK, MIRIAM ET MOI, Cameo Saint Sébastien, Nancy

Informations pratiques

NEW YORK, MIRIAM ET MOI Jeudi 10 septembre, 17h45 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T17:45:00+02:00 – 2026-09-10T19:10:00+02:00

Fin : 2026-09-10T17:45:00+02:00 – 2026-09-10T19:10:00+02:00

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est http://cameo-nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=3YST6 »}]

Avant-première – New York, 1941. Alors que le FBI traque les espions venus d’Europe, Steven voit son père disparaître dans la foule de Grand Central, poursuivi par deux inconnus. Décidé à le retrou… Cameo Saint Sébastien NEW YORK