Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Hôtel de Ville mairie de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite

Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

En 2026, la santé mentale est de nouveau déclarée grande cause nationale en France. Dans 10 ans la dépression devrait être la première cause mondiale de handicap. Questionnons donc notre cerveau, ses pouvoirs et ses faiblesses. C’est avec cette matière imparfaite que les entrepreneurs bâtissent, décident et entraînent les autres. En croisant les regards de la psychologie, du leadership, et des neurosciences, Christophe André, Thierry Derez et Marc Tadié nous invitent à réfléchir à une forme de lucidité contemporaine celle qui permet d’avancer non malgré nos fragilités, mais avec elles.

Dialogue entre le psychothérapeute Christophe André, le président du conseil d’administration de Covéa Thierry Derez et le neurochirurgien Marc Tadié, tous deux auteurs de Le cerveau sans mémoire Un tsunami nommé smartphone (Le Cherche Midi).

Animation Jérôme Prod’homme

Dédicaces sur site

En partenariat avec la Fondation MMA des entrepreneurs du futurTout public

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Hôtel de Ville mairie de Nancy 1 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

In 2026, mental health was once again declared a major national cause in France. In 10 years, depression is expected to be the leading cause of disability worldwide. So let’s examine our brains, their strengths and weaknesses. It is with this imperfect material that entrepreneurs build, make decisions, and lead others. By bringing together perspectives from psychology, leadership, and neuroscience, Christophe André, Thierry Derez, and Marc Tadié invite us to reflect on a form of contemporary lucidity: one that allows us to move forward not in spite of our frailties, but with them.

A conversation between psychotherapist Christophe André, Covéa Board Chairman Thierry Derez, and neurosurgeon Marc Tadié—both authors of *The Brain Without Memory: A Tsunami Called the Smartphone (Le Cherche Midi).

Hosted by Jérôme Prod’homme

Book signings on site

In partnership with the MMA Foundation for Entrepreneurs of the Future

L’événement Livre sur la Place 2026 Conférence Santé mentale et leadership Avant première inédite Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY