Appel à collecte Présents – avril 2026 – avril 2027, Galerie Poirel, Nancy

Informations pratiques

Appel à collecte Présents – avril 2026 – avril 2027 1 septembre 2026 – 30 mai 2027 Galerie Poirel Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T00:00:00+02:00 – 2026-09-01T23:00:00+02:00

Fin : 2027-05-30T00:00:00+02:00 – 2027-05-30T23:00:00+02:00

Proposée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, Présents est la 12e collecte de La Conserverie, un lieu d’archives.

Cet appel à participation rend hommage à la photographie, celle réalisée, puis conservée, puis regardée, aimée, savourée et ici photographiée. La photographie comme objet, comme matérialité sensible, la photographie dans un nouveau présent.

À cette image qui passe de mains en mains au moment d’un repas, à celle aimantée sur un frigo, posée sur un bureau devant lequel pose un enfant, à celle montrée volontairement comme représentation de l’absent ; des photographies rephotographiées parfois par hasard.

Cette photographie que l’on sait être chez chacun·e de nous.

Elles ont été réalisées il y a si longtemps ou presque avanthier, elles ont une grande qualité esthétique ou pas vraiment, mais sans aucun doute, elles sont la représentation d’une des facettes du rapport que nous entretenons avec la photographie.

Nous vous saurions gré de bien vouloir ouvrir vos albums ou ceux de vos voisins, vos boîtes à chaussures ou à gâteaux, à la recherche de cette photographie sur laquelle apparaît une autre photographie, un album.

Puis, si tel est le cas, merci de bien vouloir nous confier votre, vos photographies. Pour cela, nous vous demandons de numériser cette image et cela, sans y faire de retouches.

La numérisation doit se faire au minimum à 1200 dpi (à partir du format d’origine de la photographie), elle doit être enregistrée en jpeg.

Vous pouvez aussi nous confier sa numérisation en envoyant

votre/vos document/s à :

La Conserverie chez Image’est —

Pôle Image Manufacture

9 rue Michel, Ney 54000 NANCY.

Nous nous chargerons alors de la/les reproduire et de vous

la/les retourner.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse

cetaitoucetaitquand@free.fr afin de convenir d’un rendez-vous.

Présents est une exposition en deux chapitres. Le second s’ajoutant au premier et permettant ainsi à la collecte de se déployer pendant plus d’un an.

Présents est une édition en trois chapitres. Le second et augmentant le premier et permettant ainsi à la collecte de se déployer et d’être partagée pendant plus d’un an.

Enfin, cette exposition sera présentée lors de plusieurs rendez-vous.

Rendez-vous du 5 septembre au 22 novembre 2026 à la Galerie Poirel à Nancy, ainsi que les 11, 12 et 13 septembre 2026 à la Gare Saint Sauveur à Lille ou encore à partir de juillet 2027 au Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur Saône.

Galerie Poirel Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « mailto:cetaitoucetaitquand@free.fr »}] http://laconserverieunlieudarchives.fr/presents-une-collecte-labellisee-bicentenaire-de-la-photographie-par-la-ministere-de-la-culture

Proposée dans le cadre du bicentenaire de la naissance de la photographie, Présents est la 12e collecte de La Conserverie, un lieu d’archives.

©LaConserverie@Paul et Nadine Catry