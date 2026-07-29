Spectacle, représentation EPO Kirlé Théâtre de Mon désert Nancy
jeudi 3 septembre 2026 · Théâtre de Mon désert · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation EPO Kirlé
Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-03 18:00:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Pour son nouveau projet, EPO (Eclectik Percussions Orchestra) associe les rythmes ancestraux et les grooves hypnotiques de l’Ouest africain à la poésie noire et à la danse. Sur le son des percussions, de la clarinette basse, de la flûte se pose le souffle de textes écrits par des auteurs caribéens, africains et afroaméricains, mis en voix par le comédien/performer Otomo De Manuel. Les mouvements du danseur et chorégraphe Boukson Séré complètent ce tableau protéiforme, alimenté par l’improvisation et l’émulation, où chaque élément se nourrit des autres pour offrir au spectateur une expérience sensorielle totale. Spectacle en création, travail en cours.
Sur réservation par mail.Tout public
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Théâtre de Mon désert 71 rue de Mon Désert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr
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English :
For its new project, EPO (Eclectik Percussions Orchestra) combines the ancestral rhythms and hypnotic grooves of West Africa with Black poetry and dance. Set to the sound of percussion, bass clarinet, and flute, the performance features texts written by Caribbean, African, and African American authors, brought to life by actor and performer Otomo De Manuel. The movements of dancer and choreographer Boukson Séré complete this protean tableau, fueled by improvisation and emulation, where each element feeds off the others to offer the audience a total sensory experience.%A0Performance in development, work in progress.%A0%A0
Reservations by email.
L’événement Spectacle, représentation EPO Kirlé Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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