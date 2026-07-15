Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
jeudi 16 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et pleine de bonne humeur avec vos animateurs préférés Woodsdad & Bogdan ! Testez vos connaissances musicales, défiez vos amis et tentez de reconnaître les plus grands tubes à travers les générations. Tout public
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Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Join us for a fun-filled evening full of good vibes with your favorite hosts, Woodsdad & Bogdan! Test your music knowledge, challenge your friends, and try to recognize the biggest hits across generations.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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