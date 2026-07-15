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AGENDA · Nancy

Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

jeudi 16 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers
Adresse
Guinguette La Cageot'Folles Parc Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et pleine de bonne humeur avec vos animateurs préférés Woodsdad & Bogdan ! Testez vos connaissances musicales, défiez vos amis et tentez de reconnaître les plus grands tubes à travers les générations. Tout public
0  .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Join us for a fun-filled evening full of good vibes with your favorite hosts, Woodsdad & Bogdan! Test your music knowledge, challenge your friends, and try to recognize the biggest hits across generations.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Blind Test avec Woodsdad et Bogdan Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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