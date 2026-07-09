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AGENDA · Nancy

Concert Labô Caillou Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

dimanche 30 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers
Adresse
Guinguette La Cageot'Folles Parc Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Concert Labô Caillou

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Labô Caillou Animation musicale Immersive & sonore Tout public
0  .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Lab%F4 Caillou Immersive Music and Sound Experience%A0

L’événement Concert Labô Caillou Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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