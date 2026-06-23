Estival 2026 Conférence Croisements Aurore Déon Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Estival 2026 Conférence Croisements Aurore Déon

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-03 19:00:00

fin : 2026-09-03 20:00:00

Date(s) :

2026-09-03

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Croisement(s) Temps de rencontre et d’échange avec l’autrice et performeuse Aurore Déon à l’occasion d’une résidence de création de son futur spectacle Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires.

En tant que centre dramatique national, le théâtre de la Manufacture est un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes qui travaillent à la création d’un futur spectacle. Pendant une ou plusieurs semaines, les équipes artistiques sont en résidence au théâtre pour explorer différentes pistes de travail. Assister à un Croisement(s) c’est une occasion inédite de découvrir un processus de création et de rencontrer une équipe artistique. Aurore Déon présentera des pistes de travail pour son futur spectacle Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires, qui sera présenté au Théâtre de la Manufacture en mars 2027.Tout public

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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Life in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

Crossroads—A time for encounters and exchanges with author and performer Aurore Déon during a creative residency for her upcoming show *Si ça ne tenait qu’à*Me, I’d tell other stories.”

As a national drama center, the Théâtre de la Manufacture is a space for research and experimentation for artists working on the creation of a future show. For one or more weeks, artistic teams are in residence at the theater to explore different creative avenues. Attending a “Croisement(s)” event is a unique opportunity to discover the creative process and meet an artistic team. Aurore Déon will present ideas for her upcoming show *Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires*, which will be presented at the Théâtre de la Manufacture in March 2027.

L’événement Estival 2026 Conférence Croisements Aurore Déon Nancy a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY