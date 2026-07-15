UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Spectacle 29e Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public Matinée 15-25 Nancy

mardi 8 septembre 2026 · Nancy

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Heure de début
00:00:00
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
75 Tarif de base plein tarif

Nancy

Spectacle 29e Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public Matinée 15-25

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
75
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mercredi 2026-09-08 00:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11

La 29e édition des Rencontres nationales Art et Essai Jeune Public aura lieu à Nancy. Pour la première fois, un temps dédié aux 15-25 sera proposé, à l’issue des Rencontres Jeune Public, organisé par le Groupe 15-25.

Détail de la programmation sur le site internet.
Réservation en ligne.Enfants
75  .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 29th edition of the National Art and Experimental Film Festival for Young Audiences will take place in Nancy. For the first time, a special program dedicated to 15- to 25-year-olds will be offered following the Rencontres Jeune Public, organized by the Groupe 15-25.

See the website for the full program.
Online reservations.

L’événement Spectacle 29e Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public Matinée 15-25 Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)