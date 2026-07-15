Informations pratiques

Nancy

Spectacle 29e Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public Matinée 15-25

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

75

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2026-09-08 00:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11

La 29e édition des Rencontres nationales Art et Essai Jeune Public aura lieu à Nancy. Pour la première fois, un temps dédié aux 15-25 sera proposé, à l’issue des Rencontres Jeune Public, organisé par le Groupe 15-25.

Détail de la programmation sur le site internet.

Réservation en ligne.Enfants

75 .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The 29th edition of the National Art and Experimental Film Festival for Young Audiences will take place in Nancy. For the first time, a special program dedicated to 15- to 25-year-olds will be offered following the Rencontres Jeune Public, organized by the Groupe 15-25.

See the website for the full program.

Online reservations.

L’événement Spectacle 29e Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public Matinée 15-25 Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY