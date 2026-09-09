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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Contes Médiathèque Saint-Pierre Nancy

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Pierre · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
00:00:00
Lieu
Médiathèque Saint-Pierre
Adresse
1 rue du docteur Heydenreich
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle, représentation Contes

Médiathèque Saint-Pierre 1 rue du docteur Heydenreich Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 00:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-09-09 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-18 2026-11-25

Pour les 4 à 6 ans.
Programme complet sur le site internet.Enfants
0  .

Médiathèque Saint-Pierre 1 rue du docteur Heydenreich Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

For 4- to 6-year-olds.
See the website for the full program.

L’événement Spectacle, représentation Contes Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY

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