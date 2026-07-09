Festival Foire à l’équipement Nancy
vendredi 4 septembre 2026 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Festival Foire à l’équipement
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 09:00:00
fin : 2026-09-04 13:00:00
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05
Vous êtes étudiant arrivant ou déjà installé dans le Grand Nancy et vous cherchez à aménager votre logement sans vous ruiner ? La Foire à l’équipement revient à la salle des fêtes de Gentilly avec une large sélection de meubles et d’objets issus du réemploi à petits prix !Adultes
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Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Are you a new student or already settled in the Greater Nancy area, and looking to furnish your home without breaking the bank? The Home Furnishings Fair is back at the Gentilly community center with a wide selection of secondhand furniture and items at low prices!
L’événement Festival Foire à l’équipement Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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