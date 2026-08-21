Atlas des Gestes Communs et des Histoires Singulières – Résidence Architecture x Art, La Friche, Le Port

Informations pratiques

Atlas des Gestes Communs et des Histoires Singulières – Résidence Architecture x Art 19 et 20 septembre La Friche La Réunion

Gratuit – Don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après six semaines d’immersion, de rencontres et de créations au cœur de la ZUP, Romin Técher (architecte) et Marion Labouré (artiste-plasticienne) ont apporté une nouvelle lecture du patrimoine par des actions collectives, lors de la restitution du vendredi 7 août.

L’occasion pour les habitants, les associations, les bénévoles et les partenaires de se réunir autour de la toute première résidence nationale d’architecture organisée en Outre-mer, intitulée « Atlas des gestes communs et des histoires singulières ».

Créée en 1974 et labellisée Architecture Contemporaine Remarquable (ARC) en 2021, la ZUP II se compose de dix bâtiments conçus par Marc Schaub, architecte majeur des années 60 à La Réunion et Maurice. Cette résidence invite à mettre en valeur le pied d’immeuble et à explorer la relation entre architecture, habitants et territoire.

Du 29 juin au 7 août, un bureau éphémère à la croisée des allées de la ZUP a été érigée par l’équipe résidente, un travail d’observation a été menée de pair avec les habitants pour accueillir l’écoute : Ron Kozé, ateliers d’expérimentation, de concertation, ateliers marmay de sculpture, de tissage, de crochet, de peinture de kabar, de confiance en soi…

Raviver l’expression individuelle au travers de l’usage d’un espace collectif, par le prisme de la transmission du patrimoine culturel vivant, d’une ZUP labellisée ACR, pour valoriser la remarquabilité des existences.

De par le passage et la prise de contacts, et le lien crée avec les habitants, c’est une théorie du partage qui a permis de donner à voir les histoires singulières de la ZUP. Ce qui transparait de cet ordinaire, est la manière d’habiter créole contemporaine, dans un quartier qui a su traverser les époques.

La première restitution a eu lieu sur site, en pied d’immeuble ; cette deuxième édition hors les murs partagera ce nouveau patrimoine remarqué, en prévisionnel de la Biennale Internationale d’Architecture Tropicale lors des Journées Nationales de l’Architecture, organisée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de la Réunion.

Une résidence portée par la Maison de l’Architecture de la Réunion, avec le soutien de ses partenaires financiers : La Région Réunion, la Caisse des Dépôts, la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion (DAC), le Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA), la Société d’Habitations à Loyer Modéré de La Réunion (SHLMR), le Préfet de la Réunion, la Ville du Port. La résidence a bénéficié également de l’appui de ses partenaires opérationnels : Le COARM, le CAUE Réunion, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de la Réunion, l’Ecole supérieure d’art de la Réunion, le Centre social et culturel ZUP : Village Titan, les Compagnons Bâtisseurs, la FRAC de la Réunion, AGK – Ecritures sociales, Le Poids des mots.

La Friche 97420 Le Port 97420 La Réunion La Réunion 0262423131 Ancien centre de tri Parking place des cheminots

Découvrez la toute première résidence nationale d’architecture organisée en Outre-mer, intitulée « Atlas des gestes communs et des histoires singulières ».

©Colombe Dentin