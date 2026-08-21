Venez découvrir les villas des ingénieurs du Grand Port Maritime de La Réunion !!, Villa des Ingénieurs, Le Port

Informations pratiques

Venez découvrir les villas des ingénieurs du Grand Port Maritime de La Réunion !! Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Villa des Ingénieurs La Réunion

Prévoir des chaussures confortables, de l’eau et une protection solaire. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Les visiteurs sont invités à respecter les consignes de sécurité communiquées sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

À l’occasion des 140 ans du Grand Port Maritime de La Réunion, les maisons des Ingénieurs ouvrent leurs portes au public. Guidés par les étudiants de l’ENSA-Réunion, découvrez deux édifices emblématiques et l’histoire humaine, architecturale et portuaire qu’ils racontent. Une occasion privilégiée d’entrer dans un site patrimonial méconnu et de porter un nouveau regard sur Le Port.

Visites gratuites, tout public, sans réservation.

Villa des Ingénieurs Rue Amiral Bosse Le Port 97420 La Réunion La Réunion

À l’occasion des 140 ans du Grand Port Maritime de La Réunion, les maisons des Ingénieurs ouvrent leurs portes au public. Guidés par les étudiants de l’ENSA-Réunion, découvrez deux édifices

© GPMDLR – Lionel Ghighi