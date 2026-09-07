Attelage à cheval – Les 140 ans du théâtre, Théâtre Victor Hugo, Fougères

Informations pratiques

Attelage à cheval – Les 140 ans du théâtre Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Théâtre Victor Hugo Ille-et-Vilaine

Départs réguliers – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez de navettes en attelage à cheval depuis la place du théâtre jusqu’au terrain d’envol de la montgolfière et naviguez entre les différentes animations proposées pour fêter les 140 ans du théâtre Victor Hugo !

Le petit train touristique empruntera le même circuit, en alternance.

Avec l’élevage de Méhubert !

Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne 0299997959 https://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/le-centre-culturel/les-lieux/theatre-victor-hugo https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090572 Ce théâtre, construit par Jean-Marie Laloy, a été inauguré en 1888. Il est désaffecté depuis 1975. C’est un édifice de plan rectangulaire, de moyenne importance (400 à 500 places), mais témoignant d’un souci monumental : la façade, située dans l’alignement des maisons voisines, s’en distingue par son aspect imposant et son architecture très Beaux-Arts, avec bossage, chapiteaux corinthiens, pilastres, frises, fronton-pignon cintré à tympan orné. Le décor intérieur trahit ce souci de faire une architecture malgré des moyens modestes : il s’inspire du décor classique des théâtres de l’époque (bleu foncé, rouge grenat, or), mais en traitant le tout presque exclusivement en peintures, et sans grandes scènes mythologiques et allégoriques. De ce point de vue, c’est un véritable tour de force, et une incontestable réussite.

Les 140 ans du théâtre Victor Hugo

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