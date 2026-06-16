ATTENTION AU DÉPART ! Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

ATTENTION AU DÉPART !

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 10:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Spectacle Jeune public 0-4 ans présenté par le Royal Macadam Circus Comédie, cirque et clown Durée 30 mn

**LE SPECTACLE**

_**ATTENTION AU DEPART**_ est un spectacle pour enfants de 0 à 4 ans, mêlant comédie, disciplines du cirque et clown. L’histoire aborde les thèmes de la différence, de l’attente et de la rencontre de et avec l’Autre.

La forme est drôle et poétique, les enfants sont complices des aventures de ces deux personnages qui se rencontrent et qui sont contraints d’attendre ensemble.

Les objectifs pédagogiques de ce spectacle sont de sensibiliser les enfants à différentes pratiques artistiques tels que les arts du cirque, la musique et le théâtre et de les confronter aux diverses émotions que chaque spectateur, petit ou grand, rencontre lors d’une représentation.

**L’HISTOIRE**

Un monsieur bougon tout en noir a reçu un bien étrange invitation. Il doit patienter dans une aérogare spéciale et attendre son guide, une fée joyeuse, toute en couleur, pour partir vers une destination inconnue.

Comment ces deux-là vont-ils faire connaissance et attendre ce départ surprise ?

Consultez le site du Royal Macadam Circus pour plus d’informations leurs spectacles et activités [ICI](https://www.royalmacadamcircus.fr/spectacles-et-animations/) .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Show for young audiences (ages 0–4) presented by the Royal Macadam Circus Comedy, circus, and clowning—Runtime: 30 minutes

L’événement ATTENTION AU DÉPART ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE