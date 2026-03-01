Attention aux vieilles dames rongées par la solitude, de Matéo Visniec Théâtre du Cercle Rennes 3 – 5 juin Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

_Attention aux vieilles dames rongées par la solitude_ est une œuvre théâtrale inventive et poétique composée de courtes scènes explorant avec humour, absurde et humanité les frontières entre les individus, la peur, la solitude et les désirs d’évasion.

Avec son écriture surréaliste, Matéi Visniec dessine une galerie de personnages confrontés aux contradictions et absurdités de notre monde moderne : guerre, exil, solitude, marginalisation, ou encore recherche de sens dans une vie ordinaire. Chaque scène dévoilant avec émotion, humour, ironie et poésie la fragilité et la force humaines.

**Mise en scène :** Eric Lepage **Création Lumière :** Benjamin Bouin

**Avec :** Pierre Allain – Emilie Picard – Vianney Bernard, Léo Mazel – Sarah Bougeard – Quentin Rolland – Edouard Blondel – Camille Bisson – Laura Rochette – Sophie Caget – Tristan Grison – Yasmina Mouraud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



