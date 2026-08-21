Attention Dragons, Théâtre Rue de Belleville, Nantes

Informations pratiques

Attention Dragons 21 octobre – 23 décembre Théâtre Rue de Belleville Loire-Atlantique

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-23T15:00:00+01:00 – 2026-12-23T16:00:00+01:00

Diplômé de la Royal Dragon’s Academy, le professeur Peter Drake a consacré sa vie à chercher les dragons. Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien ! Même si les Hommes – « pas toujours sages » sont responsables de leur quasi disparition… Au fil de ses voyages, il s’est constitué une collection de traces et d’indices qui attestent de leur présence passée mais aussi…présente. Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle. Ouvrez grand votre cœur, vous risquez d’être surpris !

Un spectacle participatif à destination des enfants mais aussi…des grands enfants

Un spectacle de et avec Cyril Guillou

Théâtre Rue de Belleville 19 Rue de Belleville , Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ruedebelleville.net/saison/attention-dragons/ »}]

Le professeur Peter Drake, diplômé de la Royal Dragon’s Academy, s’est constitué une collection de traces et d’indices qui attestent de la présence passée des dragons, mais aussi…présente.

Cyril Guillou